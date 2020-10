Gericht : Soldat verklagt den Bund auf 60.000 Euro Schadenersatz

Bonn Ein Soldat hat den Bund auf rund 60.000 Euro Schadenersatz und Schmerzensgeld verklagt. Am Mittwoch begann die Verhandlung.

Das Motto der Einzelkämpfer sei „Ich will“, erläuterte der Kläger dem Gericht: Daher habe er eine erste Nachfrage seines Ausbilders, ob er den Marsch abbrechen wolle, verneint. Vor der Ersten Zivilkammer am Bonner Landgericht hat am Mittwoch die Verhandlung um die Klage eines Bundeswehrsoldaten gegen seinen Dienstherren begonnen: Der Mann, der heute den Dienstgrad eines Oberfähnrichs inne hat, verklagt die Bundesrepublik Deutschland auf Zahlung von Schadenersatz in Höhe von 10.154 Euro sowie von Schmerzensgeld im Ermessen des Gerichts jedoch nicht unter 50.000 Euro. Im Rahmen eines Einzelkämpferlehrgangs war der Mann eine knappe halbe Stunde nach der eingangs erwähnten Frage kollabiert und musste intensivmedizinisch behandelt werden. Aufgrund notwendiger Folgeoperationen und Reha-Maßnahmen war der damals 29-jährige Hauptfeldwebel erst Ende Februar des folgenden Jahres wieder einsatzfähig.