Bürgerantrag fordert Streichung Soll Paul von Hindenburg Ehrenbürger der Stadt Bonn bleiben?

Neben Hindenburg wirft vor allem Walter Freiherr von Loé unter den Ehrenbürgern Fragen auf. Der Freund des späteren Kaisers Wilhelm I. hatte in Bonn studiert und kommandierte ab 1869 die in der Stadt stationierten Königs-Husaren. 1897 wurde er nach Bismarck zweiter Bonner Ehrenbürger, elf Jahre vor seinem Tod in Bonn. Für die Ehrenbürgerwürde sprach aus Sicht der Stadtväter, dass Loé im Kaiserreich als einziger Katholik im Militär zum Generalfeldmarschall aufgestiegen war. Allerdings hatte Loé militärisch an der Niederschlagung der bürgerlichen März-Revolution von 1848/49 mitgewirkt und bestand darauf, dass Offiziere sich in Ehrenfragen duellierten.