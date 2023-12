Bonner Jahresrückblick 2023 Als das Wetter und ein Anwohner den Konzertsommer fast verhinderten

Der Rheinländer blickt für gewöhnlich mit Zuversicht in die Vergangenheit. Was die Open-Air-Saison für dieses Jahr betrifft, so mag er sich, Geschmacksfragen außen vorgelassen, an einige hochkarätige Auftritte erinnern. Allen voran das äußerst gut besuchte Konzert von Roland Kaiser („Santa Maria“, „Sag mir wann“) auf dem „Kunstrasen“. Die Tour hieß in formvollendeter Bescheidenheit Kaisermania, und es herrschte wahrlich Kaiserwetter an diesem Tage, dem 7. Juli.