Bilanz für 2023 So viel Regen gab es in diesem Sommer in Bonn

■ Sonnenschein: Das im Sommer übliche Soll von 578 Stunden wurde in Bonn diesmal um 175 Stunden überschritten (plus 30,2 Prozent). Insgesamt schien sie 753 Stunden. Am längsten schien die Sonne im Juni mit 329 Stunden. Damit schaffte der Sommer Platz fünf in 55 Jahren, wobei der trübste Monat der August war. In diesem Monat gab es nur 187 Stunden Sonne, sechs Prozent zu wenig. Nach dem sehr sonnenreichen vergangenen Jahr war der Sommer 2023 eher trüb (110 Stunden weniger).