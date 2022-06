Sommerfest des Fördervereins : Im Melbbad kann bald geskatet und Beachvolleyball gespielt werden

Poppelsdorf Für Sonntag laden Förderverein und Bürgerinitiative ins Melbbad ein, das seit 2020 wegen des maroden Funktionsbaus geschlossen ist. Sie weihen eine Sportfläche ein, die mit Hilfe der Stadt ganzjährig zur Verfügung stehen soll.

Das Melbbad wird an diesem Sonntag öffnen, wenn auch nicht zur Erfrischung in den Wasserbecken. Der Förderverein „Unser Melbbad“ und die Bürgerinitiative „Rettet das Melbbad“ feiern mit Unterstützung der Stadt ein Sommerfest in der Zeit von 14 bis 18 Uhr. Folgendes ist nach Auskunft des Fördervereinsvorsitzenden Achim Dehnen geplant: Die Einweihung einer Sportfläche von rund 3500 Quadratmetern mit zwei Beachvolleyballfeldern, die ganzjährig frei zugänglich und bespielbar sein werden. Zudem steht die ehemalige Rollschuhbahn auf dem Gelände für Skater, Rollschuhfahrer und Rollerfahrer zur Verfügung.