Musik, Regen und veganes Eis Das waren die Sommertrends 2023

Der Pro-Kopf-Verbrauch an Eis lag in Deutschland letztes Jahr bei 8,1 Litern, davon etwa anderthalb Liter in Eisdielen. Die Union der italienischen Speiseeishersteller Uniteis hat als Sorte des Jahres „Tiziano“ ausgerufen (Erdbeertrauben-Sorbet mit Prosecco). Die Speiseeis-Industrie bringt „wegen ständig wachsender Nachfrage“ mehr und mehr veganes Eis (sprich ohne Milch oder Sahne) auf den Markt. Eis ganz ohne tierische Bestandteile ist auch im Eiscafé Etna in Beuel und am Kaiserplatz zu haben - zuckerreduziert gibt es auch. Die Sortenvielfalt in diesem Sommer ist riesig, denn die Eismacher in Bonn probieren auch Salzkaramell oder Lavendel-Eis aus.