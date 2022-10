Spektakel am Bonner Himmel : Alle Infos zur partiellen Sonnenfinsternis am 25. Oktober

Der Mond verdeckt teilweise die Sonne. Foto: dpa/Henning Kaiser

Bonn/Region Eine partielle Sonnenfinsternis wird am 25. Oktober am Himmel zu sehen sein. Wir haben für Sie zusammengetragen, was es zu beachten gibt und welche schönen Aussichtspunkte sich in Bonn dafür anbieten.



Von Emre Koc

In Bonn und der Region wird am Dienstag, 25. Oktober, eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen sein. Wenn das Wetter mitspielt, lohnt sich gegen Mittag ein Blick in den Himmel. „Beginn ist um 11:09:56 und Ende 13:06:50“, erklärt Paul Hombach, der Astronomiereferent des Deutschen Museums Bonn.

Was passiert bei der partiellen Sonnenfinsternis?

Bei einer partiellen Sonnenfinsternis schiebt sich der Mond vor die Sonne, wobei sie jedoch nur teilweise verdeckt wird. Das Phänomen entsteht, wenn der Kernschatten des Mondes die Erde verfehlt und nur der Halbschatten auf die Oberfläche auftrifft. Die Größe des abgedeckten Anteils der Sonne ist vom Standpunkt der Beobachtung abhängig. Nirgendwo auf der Erde erscheint die Sonne aber vollständig bedeckt.

Was ist bei der Beobachtung des Spektakels zu beachten?

Wichtig sei es, nicht ohne geeignete Hilfsmittel in die Sonne zu schauen, erklärt der Bonner Wetterdienstleister wetteronline.de: „Weder normale Sonnenbrillen noch etwa mit Ruß geschwärzte Glasscheiben halten die für unsere Augen gefährlichen UV-Strahlen zurück“, heißt es. So solle man nie ohne spezielle Sonnenfinsternis-Brillen oder hochwertige Teleskop-Sonnenfilter direkt in die Sonne blicken. Eine weitere Möglichkeit ist, die Unterseite eines Kartons mit einer Nähnadel zu durchbohren, sodass ein kleines Guckloch entsteht. Die obere Seite des Kartons bleibt dabei geöffnet. Eine Bauanleitung mit weiteren Möglichkeiten für selbstgemachte Hilfsmittel gibt es auf der Webseite des Hauses der Astronomie.

Für die Beobachtung des Spektakels ist ein klarer Himmel entscheidend. Wie das Wetter an dem Dienstag sein wird, erfahren Sie in den Tagen zuvor auf ga.de/wetter.

Diese schönen Aussichtspunkte gibt es in Bonn und der Umgebung

Die Aussichtsplattform Rabenlay Foto: Benjamin Westhoff

Skywalk Rabenlay

Der Skywalk in Ennert ist eine hölzerne Aussichtsplattform, die im Jahr 2017 fertiggestellt wurde. Die Bauform der Platte reicht bis über die Abbruchkante hinaus und ermöglicht einen schönen Blick auf den Himmel direkt über Bonn und den Rhein.

Der Kreuzberg in Bonn Foto: Sofia Grillo

Kreuzberg

Der Kreuzberg Bonn ist eine 158 Meter hohe Landschaftserhebung, die an die Stadtteile Poppelsdorf, Ippendorf, Endenich und Lengsdorf angrenzt. Vom Aussichtspunkt neben der Kreuzbergkirche aus kann man weite Teile Bonns und des Vorgebirges sehen. An besonders klaren Tagen sogar den Kölner Dom und den Fernmeldeturm Colonius.

Die Waldau am Bonner Venusberg Foto: Volker Lannert

Venusberg

Direkt am Kottenforst befindend, erstreckt sich der Venusberg auf eine Höhe von 171 Metern und bietet in seiner Umgebung gleich mehrere Aussichtspunkte in verschiedenen Höhenlagen.

Der Petersberg im Siebengebirge Foto: Frank Homann

Petersberg

Der zum Siebengebirge gehörige Petersberg bietet auf knapp 336 Metern Höhe einen hervorragenden Blick auf den Rhein sowie Königswinter und vom Süden aus auf weite Teile des Bonner Stadtgebietes.