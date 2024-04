Sicherer Ort für einen Austausch Sonntagsspaziergang für Bonner Frauen

Frauen sind an diesem Sonntag zu einem gemeinsamen Spaziergang in der Bonner Altstadt eingeladen. Die Veranstaltung nennt sich „Girls Talking & Walking“ (BGTW). Begonnen in Nordamerika, hat sie auch in Deutschland bereits in mehreren Städten – erstmals in München – Anklang gefunden. Frauen soll damit ein Schutzraum geboten werden, in dem sie sich offen und respektvoll begegnen können. Die Sozialpädagogikstudentin Miriam Vida (30) möchte das Konzept nun in Bonn anbieten, um auch hier einen solchen „Safe Space“ zu gewährleisten. Gleichermaßen wolle sie damit der Einsamkeit entgegenwirken: „Viele kommen allein zu den Treffen“, betonte Vida in Erinnerung an vergangene Treffen in anderen Städten.