UN in Bonn Sorge um Nachfolge für 88-jährigen Leiter des UN-Besuchsdienstes

Er ist sozusagen die Seele des UN-Campus: Harald Ganns. Der frühere Botschafter und Diplomat war nach seiner Pensionierung vor 24 Jahren zunächst Sonderbeauftragter für die Angelegenheiten der UN-Organisationen mit Sitz in Bonn und ist seit 2008 Senior Advisor, also Berater der Vereinten Nationen in Bonn. Seither führt er auch Besuchergruppen durch den Campus. Nächsten Monat wird der immer noch rüstig wirkende Mann 89. Zeit, seine Nachfolge zu regeln, findet er, der auch gerne „Mister UN“ genannt wird, und hat sich deswegen an Bonner Ratspolitikerinnen und -politiker gewandt.