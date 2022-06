Bilanz der Verbraucherzentrale : Sorge um steigende Energiepreise wächst

Eine Broschüre der Verbraucherzentrale. Mitarbeiter in Bonn haben jetzt eine Bilanz gezogen. Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Bonn Seit Beginn des Ukraine-Kriegs ist die Nachfrage beim Verbraucherschutz nach technischer Energieberatung um rund 20 Prozent gestiegen, sagen die Mitarbeiter, die jetzt eine Bilanz gezogen haben.



Solartherme, Wärmepumpe, Brennstoffzelle oder doch lieber Pellets? Spätestens seit dem Ausbruch des Ukrainekrieges und der damit verbundenen Energiekrise befürchten offenbar viele Bonner, dass sie im Winter in ihren eigenen vier Wänden im Kalten sitzen werden. Um unabhängig von russischen Öl- und Gaslieferungen zu sein, planen derzeit Eigenheim- und Wohnungsbesitzer, ihre Immobilie mit einem alternativen sowie umwelt- und ressourcenschonenden Heizsystem auszustatten.

Dabei ist es gar nicht so einfach, die passende Technik für den individuellen Bedarf zu finden. Das hat Stephan Herpertz, Energieberater der Bonner Beratungsstelle der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen, in den vergangenen Wochen gemerkt. Gemeinsam mit Susanne Bauer-Jautz stellte er am Donnerstag den Jahresbericht der Bonner Beratungsstelle vor.

„Seit Ausbruch des Krieges ist die Nachfrage nach technischer Energieberatung um rund 20 Prozent gestiegen“, überschlägt er. Mittlerweile kommen so viele Anfragen, dass er unter dem Stichwort „Energie kompakt“ zweimal täglich (jeweils von Montag bis Donnerstag) online Beratungsrunden anbietet. „Nur so können wir alle Anfragen beantworten“, berichtet der Experte. Auch wenn die Wahl eines neuen Heizsystems nicht einfach ist, „es ist wichtig, dass der Verbraucher in Ruhe eine Entscheidung trifft“, appelliert er.

Nicht immer muss es die große Photovoltaik-Anlage auf dem Dach sein. Für Mieter lohnt sich oftmals auch ein sogenanntes „Steckermodul“, das am Balkon befestigt wird. „Dabei muss der Bewohner jedoch einiges beachten“, so Herpertz. So muss er beispielsweise den Eigentümer um Erlaubnis fragen und den Netzbetreiber informieren.

Oftmals sind es Kleinigkeiten, die helfen, den Energieverbrauch im Haushalt zu drosseln, beispielsweise den Standby-Modus auszuschalten, stromsparend zu waschen und beim Kauf von Elektrogeräten auf die Energieeffizienz zu achten. „Schon durch kleine Veränderungen kann man zehn Prozent der Energie einsparen“, so Herpertz. Er befürchtet, dass die Energiepreise im Winter noch weiter ansteigen werden. „Jede Kilowattstunde, auf die wir jetzt verzichten können, wird uns im Winter helfen“, prognostiziert er.

Ein anderes Problem, mit dem sich die Bonner im vergangenen Jahr an die Verbraucherschützer gewandt haben: Einige Strom- und Gasanbieter hatten trotz vertraglicher Vereinbarung die Versorgung ihrer Kundschaft überraschend und sehr kurzfristig eingestellt. Viele Abnehmer rutschten daraufhin in die Ersatzversorgung und hatten Mühe, einen neuen Vertragspartner zu finden. Einige Grundversorger hatten zudem Neukundentarife eingeführt, in denen mehr als das Doppelte für die Kilowattstunde gegenüber bestehenden Verträgen verlangt wurde. Diese Ungleichbehandlung lässt die Verbraucherzentrale nun rechtlich klären.

Lockdown, gestrichene Urlaubsflüge, unseriöse Händler im Netz, Ärger mit den Verträgen von Fitnessstudios: 7 675 Verbraucher ließen sich im vergangenen Jahr beraten. „Dabei nahmen die typischen Corona-Probleme den größten Raum ein“, zog Susanne Bauer-Jautz, Leiterin der Beratungsstelle in der Thomas-Mann-Straße, Bilanz. Besonders häufig beschäftigte sich das Team mit dubiosen Online-Verkäufern. „Im Lockdown haben viele ihr Einkaufsverhalten verändert. Im Netz tummeln sich aber auch schwarze Schafe. Häufig wurde die Ware bezahlt und nie geliefert. Wenn dann auf der Homepage das Impressum fehlt, hat man keine Chance, sich gegen die Betrügereien zu wehren“, sagt sie.

Ein immer wiederkehrendes Thema war zudem der Versicherungsschutz für das eigene Haus oder die Wohnung. „Nach der verheerenden Flutkatastrophe und den Überschwemmungen haben sich viele Verbraucher bei uns erkundigt, ob sie für solche Katastrophenfälle ausreichend abgesichert sind“, so Bauer-Jautz.