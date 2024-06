Straßenkonzert: Sound der Altstadt belebt die lokale Musikkultur in Bonn

Bonner Altstadt ist bekannt als Kneipen- und Kulturzentrum. Trotzdem fehlt es ihr an Livemusik, findet nicht nur die Altstadtinitiative Bonn (AIB). Deshalb hat die AIB nun auch das zweite Jahr in Folge das Straßenmusik-Festival „Sound der Altstadt“ organisiert. Das Konzept kommt nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den Künstlern gut an.