Zahlen der Stadtwerke Tausende Sozial-Abos für Bus und Bahn in Bonn

Die Stadt Bonn subventioniert die 19-Euro-Tickets auf Beschluss der Ratskoalition aus Grünen, SPD, Linken und Volt. Die Fraktionen sprechen von einem „vollen Erfolg“, weil seit September fast 4000 neue Abos abgeschlossen worden seien. „Viele Menschen mit geringem Einkommen haben wir so durch unsere Politik in wirtschaftlichen Krisenzeiten finanziell entlastet und ein spürbares Plus an gesellschaftlicher Teilhabe erreicht“, schreiben die sozialpolitischen Sprecher Claudia Falk (Linke) und Max Biniek (SPD) in einer gemeinsamen Erklärung.