Günstigere Tickets im Nahverkehr : Sozialticket für 19 Euro beschlossen

Bonn Von günstigeren Preise profitieren ab dem 1. August auch 13 000 Schüler. Die Mindereinnahmen für die Stadtwerke wird die Stadt mit einem Zuschuss ausgleichen, der auch aus Parkgebühren erwirtschaftet werden soll.

Das erwähnte Schülerticket für 19 Euro hatte kürzlich der Stadtrat beschlossen. Es soll ebenfalls zum 1. August eingeführt werden. Bisher sind die monatlichen Kosten an die Abnahmezahl an den Schulen gekoppelt und können durchaus bei mehr als 30 Euro liegen. 2800 Schülertickets – 18 Prozent der Gesamttickets – kosten heute weniger als 19 Euro, wie die Stadtwerke auf Anfrage mitteilte. Dies solle auch so bleiben. Rund 13 000 Schüler (beziehungsweise ihre Eltern) würden von dem neuen Preis profitieren. Die Mehrkosten von rund 85 000 Euro pro Monat will die Stadt über höhere Parkgebühren und eine Ausweitung der Parkbewirtschaftung in der Fläche gegenfinanzieren.