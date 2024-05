Filiale macht am 30. Juni dicht Kunden verärgert über Schließung der Sparkasse am Bonner Talweg

Bonn · Die Sparkassenfiliale am Bonner Talweg schließt zum 30. Juni. Eine Selbstbedienungsstelle wird es dort nicht geben, die Sparkasse verweist auf umliegende Alternativen. Betroffene sind empört und verstehen die Schließung des Standortes nicht. Was Kunden wissen müssen und wo sie in Zukunft in der Südstadt an ihr Bargeld kommen.

04.05.2024 , 06:00 Uhr

Die Sparkassenfiliale am Bonner Talweg öffnet ihre Türen ab dem 30. Juni nicht mehr. Ein Selbstbedienungsstandort wird es dort zukünftig ebenfalls nicht geben. Foto: Meike Böschemeyer

Von Alessandra Fahl