Rheinufer Bonn : Spaziergänger finden verdächtigen Gegenstand im Flussbett

Bonn Spaziergänger haben am Bonner Rheinufer ein Metallstück gefunden, das an eine Weltkriegsgranate erinnerte. Sie riefen sofort die Polizei.

Am frühen Sonntagnachmittag hat ein aufmerksamer Spaziergänger am Rheinufer in Höhe des Rheinkilometers 651,8 unterhalb des Post Towers ein verdächtiges Metallstück gefunden, das in seiner Form an eine Granate aus dem zweiten Weltkrieg erinnerte. GA-Leser Ulrich Laakes hatte schnell davon ein Foto gemacht.