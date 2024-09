Bildband „Die Bonner Republik“ Spaziergang durchs Bonn der Jahre 1950 bis 1980

Keine Experimente: Topthema im August 1957 ist die Bundestagswahl am 15.September, die Konrad Adenauer – nicht nur in seinem Wahlkreis Bonn – haushoch gewinnen wird. Entstanden ist das Bild an der nördlichen Seite des Bertha-von-Suttner-Platzes in Höhe der heutigen Fußgängerampel. Links in Hausnummer 15 das Werkzeuggeschäft Heidelmann, das nach dem Krieg mit seinen Maschinen, Materialien und Beschlägen stark gefragt war und bis zur Aufgabe 1994/95 für viele Bonner Anlaufstelle bleibt. In den Ruinenresten im Hintergrund wirbt die Metzgerei von Willy und Baptist Brauell. Auf geräumten Trümmergrundstücken zwischen heutigem Suttner-Platz und Sandkaule betrieben sie zeitweise eine Metzgerei mit Imbiss. Neuer Stammsitz wurde die Sternstraße 48 FOTO: J.H.DARCHINGER/FRIEDRICH-EBERT-STIFTUNG

Foto: Fotoarchiv Jupp Darchinger im Ad/J.H. Darchinger