Öffentlicher Nahverkehr : SPD in Bonn fordert mehr Kontrollen der Maskenpflicht

Bonn Die Bonner SPD fordert strengere Kontrollen der Maskenpflicht im Öffentlichen Nahverkehr. In einem offenen Brief schlagen sie beispielsweise vor, dass ein Busfahrer nicht losfahren soll, wenn ein Fahrgast keine Maske trägt.

„Uns ist aufgefallen, dass das Tragen einer Schutzmaske in Bussen und Bahnen in Bonn zunehmend nachlässig gehandhabt wird“, schreibt die Ratsfraktionsvorsitzende Angelika Esch in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die Stadtwerke-Geschäftsführung. „Der aktuelle Anstieg der Infektionszahlen zeigt deutlich, dass hierauf mehr geachtet werden muss.“