Kandidatenkür steht bevor SPD-Politiker Reeh-Schall kann sich OB-Kandidatur in Bonn vorstellen

Bei den Grünen will die amtierende Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner zur Kommunalwahl 2025 erneut für den Posten antreten. Die CDU hat erst kürzlich ihren Ratsfraktionschef und Landtagsabgeordneten Guido Déus zum OB-Kandidaten gekürt. Lediglich die SPD hält sich unter den größeren Parteien noch bedeckt, wen sie beim Nominierungsparteitag Mitte November für die Spitzenposition ins Rennen schicken will. Dabei macht in Bonn bereits ein Name die Runde. Der Mann ist kein Unbekannter.