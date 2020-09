OB-Wahl in Bonn : SPD und Linke werben für Grünen-Kandidatin Dörner

OB-Wahl in Bonn

Bonn Die Bonner SPD wirbt jetzt offiziell für die Grünen-Kandidatin Katja Dörner als Oberbürgermeisterin. Der Unterbezirksvorstand hat einen einvernehmlichen Beschluss gefasst.

Die Bonner SPD unterstützt Katja Dörner als Oberbürgermeister-Kandidatin. Das teilte der SPD-Vorsitzende Enrico Liedtke nach einer Vorstandssitzung des Unterbezirks am Dienstagabend mit.

Der Beschluss sei einvernehmlich bei zwei Enthaltungen gefasst worden. Der Beschluss sei mit der Hoffnung verbunden, dass es in Bonn zu einem "Wechsel" kommt, sagte Liedtke. Es gehe um die Forcierung des sozialen Wohnungsbaus, einen attraktiveren und bezahlbareren ÖPNV, den Ausbau der Radwege sowie um die Bekämpfung der Kinderarmut in Bonn, erklärte der Parteichef.

Dörner verkörpere für die SPD kein "weiter so" mit einer Schwarz-Grünen Mehrheit in Bonn. Deshalb könne die SPD die Wahlempfehlung für die Bundestagsabgeordnete als neue Oberbürgermeisterin von Bonn aussprechen. Liedtke ist sich sicher, dass die SPD-Basis das auch so sehe. "Wir haben auf unseren Beschluss schon sehr viele positive Rückmeldungen bekommen."