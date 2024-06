Titanenwurz Spektakuläre Blüte lockt Besucher in Bonns Botanischen Garten

Gutes Timing

Bereits am vergangenen Samstag kündigte der Botanische Garten auf Instagram an, dass die kleinste Titanenwurz der Einrichtung – wegen ihrer geringen Größe von unter 1,50 Meter Wurzelino genannt – vermutlich am ersten Juniwochenende aufblühen könnte. Der Botanische Garten hatte nämlich wegen fehlendem Personal zur Betreuung der Besucher sowohl auf eine Vorankündigung, als auch die sonst üblichen erweiterten Öffnungszeiten verzichtet. Es schien also in diesem Jahr alles andere als ein Großereignis zu werden.

Bei der Entwicklung der vergangenen Tage scheint es beinahe so, als ob die kleine Pflanze sich still und heimlich auf ihren ganz großen Auftritt vorbereitet hatte. Denn mit erheblicher Verspätung öffnete sie langsam am Donnerstagnachmittag ihr Blatt und verströmte so erstmals ihren typischen „Duft“ von Aas und Kot. Damit lockte sie zwar keine tropischen Bestäuber an, aber viele Schaulustige. Die anstehende Titatanenwurz-Blüte blieb in der Bundesstadt nämlich trotz fehlender Werbung nicht verborgen.