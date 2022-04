Neue Regeln seit Jahresanfang : Wie entsorge ich meinen Sperrmüll in Bonn?

Sperrmüll wird in Bonn in jedem Stadtteil viermal im Jahr abgeholt. Foto: Niklas Schröder

Bonn Seit Beginn des Jahres bietet Bonn Orange einen verbesserten Sperrmüll-Service an. Wir erklären, wie man in Bonn Sperrmüll entsorgt und geben Tipps, was sowohl Entsorger als auch Sammler beachten müssen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von David Schöngarth

Alte Kommoden, Schränke oder Teppiche — hin und wieder müssen die meisten Bonnerinnen und Bonner Sperrmüll loswerden. Seit dem Jahresanfang 2022 gilt dabei in Bonn eine neue Regelung.

Wann wird der Sperrmüll in Bonn abgeholt?

Die Stadt Bonn legt am Jahresanfang genaue Termine für die Sperrmüllabholung in den jeweiligen Stadtteilen fest. Dann fährt Bonn Orange flächendeckend viermal pro Jahr das gesamte Bonner Stadtgebiet ab, um Möbel und Haushaltsgeräte einzusammeln. Die Abfuhrtermine können Sie hier erfahren. Alternativ können Bürger ihren Müll auch auf den Wert- und Schadstoffsammelstellen der Stadt abladen.

Was muss man beachten, wenn man Sperrmüll mitnehmen will?

Vor allem unter Studenten ist es mittlerweile ein richtiger Trend: Das Sperrmüll-Sammeln. Bevor die Glocke des Transporters am nächsten Morgen durch die Straßen der betroffenen Stadtteile schallt, lecken sich Studenten und andere Sammler am Vorabend die Finger.

Sobald die Nachbarn ihr altes Mobiliar als Sperrmüll vor den Haustüren und Gartenzäunen abgestellt haben, beginnen die Sammler in den späten Abendstunden ihre Touren durch das Stadtgebiet. Manchmal verstecken sich dabei unter Bergen von Müll und Schrott wahre Schätzchen.

Doch dabei sollten die eifrigen Sammler einiges beachten, um nicht in rechtliche Bredouillen zu geraten: Laut des Bürgerlichen Gesetzbuches (§ 958 Abs. 1 BGB) erwirbt man das Eigentum an einer Sache nur, wenn dies nicht gesetzlich verboten ist oder das Aneignungsrecht eines anderen verletzt wird.

Generell übertragen die Besitzer des Sperrmülls das Eigentum an andere, sobald sie ihren Abfall willentlich und bewusst vor ihr Grundstück und als Abfall kenntlich gemacht stellen, um diesen zu entsorgen. Demnach steht der Abfall aber auch Sperrmüll-Sammlern zur Verfügung, außer die Eigentumsübertragung ist explizit an einen bestimmten Gegenüber gerichtet.