Verkehrslage in Bonn Sperrung der A565 sorgt für 17 Minuten Verzögerung stadteinwärts

Die Verkehrslage in Bonn hat sich nach zwei chaotischen Tagen am Mittwoch wieder etwas entspannt. Verantwortlich dafür dürfte vor allem die Öffnung der Auffahrt zur A565 am Endenicher Ei in Richtung Norden sein, nachdem die Autobahn zuvor zwischen Poppelsdorf und Bonn Nord vollgesperrt war. Rund um die Anschlussstelle kam es für einzelne Verkehrsteilnehmer dennoch zu Wartezeiten.