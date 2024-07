Fuß- und Radweg gesperrt Baum am Rheinufer in Bonn-Castell umgestürzt

Am späten Sonntagnachmittag ist ein Baum am Rheinufer in Bonn-Castell umgestürzt. Ein weiterer drohte umzustürzen und musste noch begutachtet werden. Dadurch kam es zu einer Sperrung auf dem Fuß- und Radweg. Betroffen ist der Bereich zwischen Fritz-Schroeder-Ufer in Höhe des Lokals Schänzchen (Ecke Rosental) und Welrichsweg. Das bestätigte Sascha Zink vom Ordnungsamt Bonn am Sonntagabend.