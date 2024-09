Sperrung der A565 Der große Stau und seine Folgen in Bonn

Helge Wego ist Sprecher der Autobahn Rheinland GmbH und steht am Dienstag mit einem Expertenteam am sogenannten Dialogbus auf dem Marktplatz, um über Straßen- und Brückenbauprojekte der Autobahn GmbH rund um Bonn zu informieren. Die Sperrung der A565 zwischen den Anschlussstellen Poppelsdorf und Bonn Nord hat auch ihn getroffen. „Ich habe aus Köln-Süd etwa 20 Minuten länger mit dem Auto gebraucht“, sagt er. So habe er vor allem auf der Straße Auf dem Hügel im Stau gestanden. „Es muss allen Autofahrern klar sein, solche Baumaßnahmen sind natürlich mit Einschränkungen für den Verkehr verbunden.“