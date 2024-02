Sperrungen in Bonn Autofahrer brauchen jetzt starke Nerven

Starke Nerven brauchen Autofahrer in und um Bonn herum in diesen Tagen. Fahrgäste des öffentlichen Nahverkehrs müssen sich ebenfalls in Geduld üben, denn es stehen natürlich auch zahlreiche Busse mit im Stau. Das ist ohne Frage ärgerlich, aber die – übrigens seit langem – angekündigten Sperrungen der A565 sowie der B56 am Endenicher Ei müssen sein, weil das vor mehr als 60 Jahren errichtete und bekanntlich marode Brückenbauwerk dringend ersetzt werden muss. Auch das war hinlänglich bekannt.