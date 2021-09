Tag des offenen Denkmals in Bonn : Spiel der Architekten mit der Illusion

Bonn Zum Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag stellen sich in Bonn 19 geschichtsträchtige Orte vor. Zu diesen Uhrzeiten kann man sie besuchen.

„Sein & Schein“ lautet das Motto zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 12. September, veranstaltet von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz in Bonn.

Sein & Schein wird in Bonn anhand von 19 Beispielen, darunter auch in digitaler Form, präsentiert. Die Untere Denkmalbehörde stellt in einem Video, das von der Werkstatt Baukultur Bonn produziert wurde, als besonderes Beispiel das soeben sanierte Hardtberger Rathaus vor. Ein Jahr vor seiner Erbauung, 1905, waren die Nachbargemeinden Poppelsdorf und Endenich nach Bonn eingemeindet worden. Duisdorf blieb außen vor. Die Bonner wollten „die armen Kappesburen“ nicht haben“, erzählt der Vorsitzende des Rheinischen Vereins für Denkmalpflege und Landschaftschutz, Heiner Eckoldt. Im Gegenzug forderten die Duisdorfer von Bonn den Bau einer Bürgermeisterei. Der Baustil des in den 1980er Jahren angebauten Ratssaal orientiert sich innen und außen am historischen Vorbild. Bei der zweijährigen Sanierung ging es am Ende beim Fassadenanstrich auch darum, die verschieden Bauphasen farblich kenntlich zu machen.