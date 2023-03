Reparaturmaßnahmen Spiel der Telekom Baskets verschiebt Vollsperrung der A565

Aufgrund von Reparaturmaßnahmen an der Fahrbahn sollte die A 565 eigentlich Mittwoch- und Donnerstagnacht, jeweils von 20 bis 5.30 Uhr, in Fahrtrichtung Siegburg zwischen der Anschlussstelle Bonn-Hardtberg und dem Autobahnkreuz Bonn-Nord inklusive der im Streckenabschnitt liegenden Anschlussstellen voll gesperrt werden. Wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH nun mitteilt, verschieben sich die Arbeiten in der ersten Nacht der Sperrung jedoch. Grund dafür ist das Spiel der Telekom Baskets am Mittwochabend gegen Ludwigsburg im Telekom Dome, der unmittelbar an der Autobahn liegt.