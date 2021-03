Nachbesserungsarbeiten : Spielplatz in der Bonner Rheinaue bleibt gesperrt

Spielplatz in der Bonner Rheinaue bleibt gesperrt

Das Klettergerüst des Spielplatzes in der Rheinaue. Foto: Maximilian Mühlens

Bonn Der Spielplatz in der Bonner Rheinaue bleibt vorerst gesperrt. Nach Angaben der Stadt müssen Nachbesserungsarbeiten vorgenommen werden.

Der Spielplatz in der Rheinaue muss weiter gesperrt bleiben. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Bei den Ausbesserungsarbeiten in den vergangenen Tagen wurden alle Fundamente erneut überprüft.