Auf der Hofgartenwiese : „Sport im Park“ startet am Wochenende in Bonn

„Sport im Park“ startet in eine neue Saison. Los geht es auf der Hofgartenwiese in Bonn. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Am Wochenende startet die Veranstaltung „Sport im Park“ auf der Hofgartenwiese in Bonn in die neue Saison. Von Montag bis Freitag gibt es an sechs Standorten wieder ein kostenloses Programm an der frischen Luft.



Von Jill Mylonas

Zumba, Yoga oder Tai Chi: Groß ist die Auswahl bei „Sport im Park“. Das kostenlose Programm des Stadtsportbundes Bonn bietet von Montag, 2. Mai, bis Freitag, 16. September, wieder sportliche Freiluftangebote von Montag bis Freitag in ganz Bonn. Los geht es mit einer Kick-Off Veranstaltung am Samstag, 30. April, von 11 bis 15 Uhr auf der Hofgartenwiese.

Auf dem Plan steht dabei unter anderem Aroha, ein Tanz-Workout im Dreiviertel-Takt mit Einflüssen aus Zumba, Full Body Workout und Yoga. Zusätzlich gibt es ein Angebot für Kinder, unter anderem mit Kletterfelsen und Soccercourt.

Hofgartenwiese/Wiese am Alten Zoll in Bonn

Von Montag, 2. Mai, bis Freitag, 5. August, geht es auf der Hofgartenwiese sportlich zu: Dort findet ab 18.30 Uhr für je eine Stunde das Programm des Hochschulsports der Universität Bonn statt. Montags gibt es „Fit & Flex“, dienstags Outdoor FitCamp, mittwochs Hochintensives Intervalltraining (HIIT), donnerstags Tai Chi und freitags Zumba auf der Wiese am Alten Zoll. Auf dieser findet dasselbe Programm des Healthy Campus dann von Montag, 8. August, bis Freitag, 16. September, statt.

Rheinaustraße in Beuel

In Beuel veranstalten die Schwimm- und Sportfreunde Bonn ihr einstündiges Programm in der Rheinaustraße, Ecke Ernst-Moritz-Arndt-Straße ab 18.30 Uhr. Montags Yoga, dienstags Zumba, mittwochs Pilates (startet erst am 11. Mai), donnerstags Outdoor Fitness und freitags Aroha. Für Yoga, Pilates und Outdoor Fitness muss jeder eine eigene Matte oder ein Handtuch mitbringen.

Rochusplatz in Duisdorf

Erst am Mittwoch, 4. Mai, beginnt „Sport im Park“ auf dem Rochusplatz in Duisdorf. Grund dafür ist die Maikirmes, die bis dahin auf das Gelände lockt. Das sportliche Programm des Turn- und Kraftsportvereins Duisdorf startet um 18.30 Uhr und sieht wie folgt aus: montags „Fit in die Woche“, dienstags Tai Chi Qi Gong, mittwochs Full Body Workout, donnerstags Zumba (am 5. Mai stattdessen Yoga) und freitags Functional Fitness.

Kurpark in Bad Godesberg

Auch im Kurpark in Bad Godesberg wird es wieder sportlich. Hier wartet der Godesberger Turnverein mit einem vielfältigen Programm auf: Montags findet vom 9. Mai bis 20. Juni sowie vom 25. Juli bis 12. September „Energy Dance“ statt. An den Montagen vom 27. Juni bis 18. Juli wird „Zumba Gold“ angeboten. Diesen Kurs gibt es einmalig auch am 2. Mai.

Dienstags bietet der Turnverein Fitnessgymnastik an, wofür eine eigene Matte oder ein Handtuch mitzubringen sind. In verschiedene Angebote aufgeteilt sind die Mittwochs-Termine. So gibt es vom 4. Mai bis 1. Juni „Kaha“, eine Übung, die inspiriert ist vom Taiji, Qigong und dem klassischen Yoga. Vom 22. Juni bis 3. August kommen Aerobic-Fans auf ihre Kosten. Am 8. und 15. Juni sowie 10. August bis 14. September steht „Natural Fitness“ auf dem Programm.

Donnerstags haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei Zumba auszupowern, und freitags geht es „Entspannt ins Wochenende mit Yoga und Qi Gong“. Auch hier sind eine Matte oder ein Handtuch mitzubringen. Beginn aller Kurse ist um 18.30 Uhr.

Römerbad in Bonn/Hardbergbad in Duisdorf

Nur während der Freibadsaison finden zwei Angebote im Römerbad sowie im Hardtbergbad statt. Dabei ist der Badeintritt selbst zu zahlen. Im Römerbad in Bonn laden die Schwimm- und Sportfreunde Bonn jeweils von 10 bis 11 Uhr zu Aquajogging (donnerstags) und Yoga (freitags) ein. Für das Aquajogging bitten die Veranstalter darum, wenn vorhanden, einen Gürtel und Poolnoodle mitzubringen. Im Hardtbergbad bietet der Turn- und Kraftsportverein Duisdorf immer montags von 17.15 bis 18 Uhr Aquafitness an.