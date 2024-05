Besonderes Pilotprojekt Stadt Bonn will freie Kapazitäten in Sporthallen ausfindig machen

Die Bonner Sporthallen sind nahezu ausgelastet. Nach den Aussagen aus dem Sportentwicklungsplan, den der Kieler Sportwissenschaftler Robin Kähler mit seinem Team für Bonn erarbeitet hat, sind zumindest nach den Belegungsplänen für 115 Sporthallen kaum mehr freie Zeiten verfügbar. Im Durchschnitt seien die Bonner Hallen zu 92 Prozent ausgelastet, besonders stark in den Vormittagsstunden von 8 bis 13 Uhr (94 Prozent) und in den Abendstunden von 17 bis 22 Uhr (96 Prozent). Diese Hauptauslastungszeiten sind angesichts der Zunahme des offenen Ganztags in den Schulen kein Wunder. Wie die Stadtverwaltung in einer Mitteilung an den nächsten Sportausschuss am 16. Mai schreibt, hätten etwa 42 Prozent der Sportvereine laut Gutachten angegeben, wegen fehlender Belegungszeiten nicht so viel Sportkurse anzubieten, wie sie gerne würden.