Kommentar zu den Busbahnhof-Plänen in Bonn Sportliches Ziel

Was lange währt, wird endlich gut? Auch wenn jetzt mit der Vorplanung der neue Zentrale Busbahnhof (Zob) in greifbarere Nähe gerückt ist, so gilt auch hier, dass man den Tag nicht vor dem Abend loben sollte: Auf dem ersten Blick erweckt diese Vorplanung viel Sympathie. Auf den zweiten Blick wirft sie indes noch viele Fragen auf. Und zurzeit weiß offensichtlich auch noch niemand, wo die Busse eigentlich während der Bauzeit halten werden.