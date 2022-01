Sanierung in Bonn : Sportpark Nord schließt für acht Monate

Nach dem Willen der Stadt sollen im Sportpark Nord Fußballer für die Fußball-EM im Jahr 2024 trainieren. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der BSC trägt seine Heimspiele bis zum Sommer in Pennenfeld aus. Die Schwimm- und Sportfreunde Bonn weichen auf verschiedene Sportstätten aus. Das Interimsbad am Sportpark kann wohl nicht vor Ende 2023 in Betrieb gehen.