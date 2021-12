Spotify-Jahresrückblick : Das waren 2021 die Lieblingshits der Bonnerinnen und Bonner

Wir präsentieren die Lieblingshits der Bonnerinnen und Bonner aus dem Jahr 2021. Foto: dpa/Fabian Sommer

Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen. Passend dazu hat der Streaming-Anbieter Spotify seinen musikalischen Jahresrückblick veröffentlicht. Wir verraten, welche Songs auf den Playlists der Bonnerinnen und Bonner nicht fehlen durften.

Pünktlich zum baldigen Jahresende hat der Streaming-Anbieter Spotify seinen musikalischen Jahresrückblick für das Jahr 2021 veröffentlicht. Unsere Redaktion hat die Daten erhalten, welche Songs auf den Playlists der Bonnerinnen und Bonner auf keinen Fall fehlen durften.

Das waren eure Lieblingssongs 2021 in Bonn

1 Auf Platz eins landet der Song „Stay“. Das Lied des australischen Rapper The Kid Laroi entstand in Kooperation mit dem aus Kanada stammenden Sänger Justin Bieber. Der Titel avancierte im August 2021 zum Nummer-eins-Hit und stand im September und Oktober an der Spitze der deutschen Charts.

2 Dieser Song geht direkt ins Ohr (und dann stundenlang nicht mehr aus dem Kopf): „Friday (Dopamine Re-Edit)“. Der Hit des englischen DJs und Produzenten Riton entstand in Kooperation mit dem schottischen House-Musikprojekt Nightcrawlers und den Internet-Persönlichkeiten Mufasa und Hypeman. Der Song kletterte 2021 bis auf Platz drei der deutschen Charts.

3 „Auf und ab“ - mit diesem Song gelang dem aus Bielefeld stammenden Rapper Montez in diesem Sommer der Durchbruch. Der Hip-Hop-Track mit dem eingängigen Refrain schaffte es im August 2021 auf Platz eins der deutschen Charts.

4 Auf Platz vier der Bonner Lieblingshits landet „Bad Habits“. Der Dance-Pop-Song des britischen Sängers Ed Sheeran stand in diesem Jahr insgesamt acht Wochen an der Spitze der deutschen Charts.

5 „Montero (Call Me by Your Name)" schafft es in der Bonner Hitlist 2021 auf Platz fünf. Der Song des amerikanischen Rappers Lil Nas X wurde erstmals in einem Super- Bowl-Werbespot im Februar 2021 vorgestellt und schaffte es in den deutschen Charts bis auf Platz zwei. Das Musikvideo und der sexuell explizite Text, der sich auf den Film „Call Me by Your Name“ bezieht, in dem es um eine schwule Romanze geht, wurden kontrovers diskutiert. Während der Song von den einen für seine queere Sensibilität gelobt wurde, kritisierten konservative Kommentatoren den Inhalt als unmoralisch oder schädlich für Kinder.

6 „Sommergewitter“ schafft es auf Platz sechs. Mit dem Song schaffte der Rapper Pashanim es im Juli auf Platz eins der deutschen Charts und landete damit nach „Airwaves“ im vergangenen Jahr auch 2021 wieder einen Sommerhit.

7 “Good 4 u“ landet in der Bonn-Hitlist auf Platz sieben. In dem Lied richtet sich die US-amerikanische Sängerin Olivia Rodrigo an einen Ex-Freund, der nach dem Ende der Beziehung schnell eine neue Partnerin gefunden hat. Im Juni 2021 stand der Song zwei Wochen lang an der Spitze der deutschen Charts.

8 „Madonna“ ist die erste gemeinsame Single von Bausa und Apache 207. Letztere schafft es damit auch in diesem Jahr wieder in die Top 10 der Bonnerinnen und Bonner: 2020 war Apache 207 der meistgehörte Künstler in Bonn. Im Februar 2021 stand „Madonna“ eine Woche lang an der Spitze der deutschen Charts.

9 „Beggin’“ landet auf Platz neun der Bonner Hitlist des Jahres. Knapp fünf Wochen nach ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest 2021 kletterte die italienische Rockband Måneskin mit der Cover-Version der Four Seasons aus dem Jahr 2017 im Juni auf Platz eins der deutschen Charts.

10 „Blaues Licht“ von RAF Camora schafft es auch in die Top-10-Liste aus Bonn. Der Song des österreichischen Rappers RAF Camora, der in Kooperation mit dem deutschen Rapper Bonez MC entstand, nutzt ein Sample des Songs „Blue (Da Ba Dee)“ der italienischen Band Eiffel 65 aus dem Jahr 1998. Im Juni stand der Hit an der Spitze der deutschen Charts.

Die meistgestreamten Künstlerinnen und Künstler in Bonn

Ganz klar: Die Herzen der Bonner Spotify-Nutzerinnen und Nutzer schlagen für deutschen Rap. So besteht die Top 10 der meistgestreamten Künstler in Bonn nur aus Männern, darunter sieben Deutschrapper. Einige Künstler, die es in die Top 10 der meistgestreamten Songs in Bonn schafften, landen erwartungsgemäß auch im Einzelranking weit oben. Es tauchen jedoch auch einige Namen auf, die nicht nur mit einem bestimmten Song überzeugten - darunter die deutschen Rapper Luciano, Capital Bra, Samra und Ufo 361, ebenso wie der französische DJ David Guetta oder der kanadische Rapper und R&B-Sänger Drake.

Bonez MC Luciano RAF Camora Capital Bra Justin Bieber Apache 207 Samra David Guetta Ufo361 Drake

Auch hier finden sich zahlreiche Künstler, die es bereits im letzten Jahr in die Top 10 der Bonnerinnen und Bonner schafften.

Jahresrückblick 2021 Top-Songs in Deutschland auf Spotify • „Ohne Dich“ – KASIMIR1441, badmómzjay, WILDBWOYS • „Friday (feat. Mufasa & Hypeman) Dopamine Re-Edit“ – Riton • „STAY (with Justin Bieber)“ – The Kid LAROI • „Madonna“ – Bausa • „Sommergewitter“ – Pashanim • „Astronaut In The Ocean“ – Masked Wolf • „The Business“ – Tiësto • „MONTERO (Call Me By Your Name)“ – Lil Nas X • „Heat Waves“ – Glass Animals • „good 4 u“ – Olivia Rodrigo

Das sind die beliebtesten Podcasts in Bonn

Zu guter Letzt noch ein Blick auf die Bonner Podcast-Charts aus dem Jahr 2021.

Gemischtes Hack Fest & Flauschig Baywatch Berlin Verbrechen Mordlust

Wie schon im Vorjahr landet der Comedy-Podcast „Gemischtes Hack“ von Autor und Moderator Tommi Schmitt zusammen mit Comedian Felix Lobrecht auf Platz eins, gefolgt von „Fest & Flauschig“ von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Auf Platz drei landen Entertainer Klaas Heufer-Umlauf, TV-Producer Jakob Lundt und Creative Producer Thomas Schmitt mit „Baywatch Berlin“ (2020: Platz sieben). Das True-Crime-Format „Verbrechen“ von Zeit Online landet auf Platz vier der Bonner Podcasts-Hits (2020: Platz drei). Platz fünf geht ebenfalls an ein True-Crime-Format: „Mordlust“ der Journalistinnen Paulina Krasa und Laura Wohlers (2020: Platz sechs). Aus den Top 5 der Bonnerinnen und Bonner fliegen die beiden Nachrichten-Formate „Das Coronavirus-Update“ (NDR) und „Die Tagesschau in 100 Sekunden“.