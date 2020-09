Bad Godesberg. : Sprache ist der Schlüssel zum Herzen

Bad Godesberg. Am 30. September wird die deutsch-bulgarische Schriftstellerin Rumjana Zacharieva aus Bad Godesberg 70. Der Größenwahn Verlag gibt nun ihr bekanntestes Buch unter dem Titel „Maminkas Sommerküche“ neu heraus.

Elke Volz erinnert sich noch genau an ihre erste Begegnung mit Rumjana Zacharieva. „Ich war Lehrerin und wollte in den 1990er Jahren die Schüler gerne in lebendigen Kontakt mit der Literatur bringen“, sagt die heutige Literaturdozentin am Haus der Familie. Eine Buchhändlerin riet ihr, die ebenfalls in Bad Godesberg lebende deutsch-bulgarische Schriftstellerin aus deren Buch „Sieben Kilo Zeit“ lesen zu lassen. „Damit hatten wir das große Los gezogen“, sagt Volz im Rückblick.