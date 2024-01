Auszeichnung im Haus der Springmaus Mäuseorden für Claudia Roth, Margie Kinsky und Bill Mockridge

Während Roth ihre Rede aufgeschrieben hatte, taten die Eheleute Kinsky und Mockridge das, was sie am besten können: Sie improvisierten. Kinsky zog immer wieder über sein ausgeprägtes „Monotasking“ her, das zum Beispiel dazu führe, dass er, wenn es gleichzeitig an der Tür und am Telefon klingele, frage: „Welche Reihenfolge ist jetzt die Richtige?“ Er dagegen regte sich über ihr überbordendes Multitasking auf, bei dem er oft nicht mehr mitkomme. Was ihre Ehe angeht, einigten sie sich am Ende darauf: „Ordnungsamt trifft Wanderzirkus.“