Noch fünf Arbeitstage : Sridharan startet in letzte Woche als Oberbürgermeister

Bonn Für fünf Wochen ist Ashok Sridharan noch Bonns Oberbürgermeister. Auf dem Plan hat er noch etliche Termine.

Auf Sridharans Agenda stehen für diese Woche noch etliche Termine. So nimmt er am Montag an einer Online-Sitzung der Stadt und der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) teil. Er stellt dort den Bericht „A Territorial Approach to the SDGs in Bonn“ vor. Darin geht es um den Umsetzungsstand der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) in der Stadt. Am Dienstag leitet Sridharan eine Online-Konferenz zur Zukunft der Bonner Innenstadt. Am Nachmittag übergibt er den Nachwuchsförderpreis der Proskenion Stiftung an den Intendanten des Jungen Theaters, Moritz Seibert, und ist abends dabei, wenn sich Olivier Adam, Leiter des Freiwilligenprogramms der Vereinten Nationen, ins Goldene Buch der Stadt einträgt.