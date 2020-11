Lied-Aktion : Bonner Kirchen rufen zum gemeinsamen Singen an Sankt Martin auf

Die traditionellen Martinsbräuche fallen in diesem Jahr aus. In Bonn wollen die Menschen gemeinsam am Fenster singen, um dem heiligen Martin zu gedenken. Foto: dpa/Martin Schutt

Bonn Die Martinsfeste fallen in diesem Jahr coronabedingt aus. Martinszüge, Martinsfeuer und singende Kinder auf den Straßen wird es diesmal nicht geben. Damit die Verehrung des heiligen Martin nicht ganz unter den Tisch fällt, hat sich die katholische Kirche etwas ausgedacht: Die Bonner sollen gemeinsam am Fenster singen.

Doch auf die alten Bräuche, bei denen die Menschen an Martinsfeuern und zu Umzügen zusammenkommen und Kinder abends bei sogenannten Schnörzen singend Süßigkeiten an den Haustüren erbitten, müssen die Menschen in diesem Jahr verzichten. Die Corona-Pandemie macht es unmöglich.

Im Anschluss an die Aktion will die Stadtkirche um 18.10 Uhr die Glocken der katholischen Kirchen im Stadtgebiet läuten lassen. Das Stadtdekanat lud außerdem dazu ein, Laternen in die Fenster der Häuser und Wohnungen zu stellen. OB Katja Dörner rief dazu auf, mitzumachen: Trotz räumlicher Distanz können wir so zeigen, dass wir als Gesellschaft zusammenstehen“, so die Oberbürgermeisterin. „In diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, in denen wir alle mit Einschränkungen leben müssen, um uns und unsere Mitmenschen zu schützen, sind Aktionen wie diese besondere Lichtblicke.“