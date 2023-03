Feiertag am 17. März : In diesen Pubs in Bonn und der Region wird der St. Patrick's Day gefeiert

Der St. Patrick's Day wird nicht nur in Dublin gefeiert. Foto: dpa

Bonn/Region Nicht nur in Irland feiern die Menschen am 17. März den St. Patrick's Day. Auch einige Irish Pubs in Bonn und der Region feiern den Gedenktag. Wo und wie, haben wir hier aufgelistet.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dubliner Irish Pub Bonn

In der Bonner Innenstadt findet man den Dubliner Irish Pub. An jedem geöffneten Abend findet hier eine andere Aktion statt. Dienstags ist Barabend, mittwochs Pub-Quiz und Karaoke, donnerstags Bier-Pong-Abend, freitags gibt es Karaoke und wechselnde Live-Events. Samstags können sich alle Musikbegeisterten bei der Karaokenacht die Seele aus dem Leib singen. Sonntag und Montag ist Ruhetag. Zum St. Patrick’s Day gibt es neben Getränkespecials und Pub-Klassikern auch Livemusik von Cameron Arndt. Im Anschluss an das Konzert gibt es Karaoke. Los geht es ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Wann: Freitag, 17. März, 19 Uhr bis Samstag, 3 Uhr.

Freitag, 17. März, 19 Uhr bis Samstag, 3 Uhr. Wo: Maxstraße 18-20, 53111 Bonn

Maxstraße 18-20, 53111 Bonn Kontakt: Tel.: 01517 43 94 447, info@dubliner-bonn.de

The Old Dog’s Head in Troisdorf

Musik, irisches Bier und jede Menge Giveaways verspricht der Irish Pub „The Old Dog’s Head“ in Troisdorf. Neben Guinness, der hauseigenen Biermarke Butcher‘s Beer und Kilkenny werden außerdem Sion Kölsch und Krombacher Weizen vom Hahn angeboten. Für die passende musikalische Unterhaltung sorgen „Between the Strings and Me“.

Wann: Freitag, 17. März ab 17 Uhr

Freitag, 17. März ab 17 Uhr Wo: Alte Poststraße 30, 53840 Troisdorf

Alte Poststraße 30, 53840 Troisdorf Kontakt: Tel. 0178 8582281

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlt Ihnen eine Location in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de[Link auf online@ga.de].[Link auf online@ga.de]

(ga)