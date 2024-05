Marode Baustruktur an der Kirche Sankt Sebastian Was flugfaule Fledermäuse mit einer Kirchturmsanierung in Poppelsdorf zu tun haben

Die größte Herausforderung, so berichtet der Bauausschuss, sei es gewesen, die Baugenehmigung vom Erzbistum Köln einzuholen. Als die vorlag, galt es, sämtliche Vorgaben genauestens einzuhalten. Um beispielsweise zu sehen, wie die Stahlträger für den Gerüstbau so gesetzt werden, dass nicht zu viel Last auf das Langschiff der Kirche fällt, wurde die Pfarrkirche mit Drohnen umflogen: „Dafür brauchten wir eine Fluggenehmigung“, berichtet Feldhaus.