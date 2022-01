Bonner Schwurgericht : Staatsanwalt sieht Verdacht auf Totschlag

Bonn Einen 39-Jährigen erwartet eine Verhandlung vor dem Bonner Schwurgericht. Er steht im Verdacht seinen Mitbewohner in Pennenfeld getötet zu haben.

Ein 39-jähriger obdachloser Bonner muss sich demnächst wegen Totschlagverdachts vor einem Bonner Schwurgericht verantworten. Dem Angeklagten wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, seinen früheren Mitbewohner in dessen Wohnung in Pennenfeld getötet zu haben. Das 76-jährige Opfer war am 1. Juli vergangenen Jahres von der Polizei aufgefunden worden. Ein Bekannter des Verstorbenen hatte die Beamten aus Sorge benachrichtigt, weil er den 76-Jährigen nicht erreichen konnte.

Die Ankläger gehen davon aus, dass der Rentner am 30. Juni oder in den Tagen davor ums Leben kam. Der Täter soll sein Opfer gegen Arme, Hals und Kopf geschlagen und getreten haben; der Angegriffene verlor laut Anklage durch diese Gewalteinwirkung soviel Blut, dass er an den Folgen der Attacke verstarb. Der mutmaßliche Täter und sein Opfer sollen einander gekannt haben. Der 39-jährige Wohnungslose hatte wohl mit seinem Hund eine Zeitlang Unterschlupf in der Wohnung des späteren Opfers gefunden. Dem Vernehmen nach kam es mindestens einmal zu einem Streit. Das Opfer soll den 39-Jährigen gebeten haben wieder auszuziehen. Den Ermittlern gegenüber soll der Angeklagte angegeben haben, seinen früheren Gastgeber am 30. Juni bereits tot in der Wohnung vorgefunden zu haben.