Nach Kündigung von Bonnorange-Vorständin : Staatsanwaltschaft prüft „strafrechtliche Relevanz“

Im April dieses Jahres fand die Verhandlung von Kornelia Hülters (rechts im Bild) Klage vor dem Landgericht statt. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Nach Auskunft des kommunalen Abfallbetriebs hat das Finanzamt ein Verfahren, in dem der Verdacht auf Steuerstraftaten besteht, an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Die frühere Vorständin Kornelia Hülter hatte erfolgreich vor dem Landgericht geklagt. Bonnorange kündigt Berufung an.