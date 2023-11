Staatsbesuch in Bonn Polizei erwägt kurzzeitige Sperrung der B9

Am Donnerstagmorgen bekommen die Herren Niinistö und Steinmeier auf der Hardthöhe ein Drohnenabwehrsystem vorgeführt, während Haukio und Büdenbender um 8.45 Uhr die Gottfried-Kinkel-Schule in Oberkassel besuchen und einer Sitzung des Kinderparlaments der Unicef-Kinderrechteschule beiwohnen. Beider Aufenthalte werden eine Stunde kaum überschreiten. Denn für 10 Uhr ist das Ablegen eines Rheinschiffes am Bootsanleger Bad Godesberg angedacht. Ziele: Unkel für einen Besuch des Willy-Brandt-Forums und danach Königswinter. Mit der Zahnradbahn geht es hinauf auf den Drachenfels und zu einem Mittagessen ins Schloss Drachenburg. Dort soll es eine „typisch deutsche Roulade“ und Weine vom Drachenfels geben, so das Präsidialamt. Mit Verkehrsbehinderungen rechnet die Polizei auch an diesem zweiten Tag des Staatsbesuchs nur in überschaubarem Maße.