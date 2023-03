Staatsbesuch in Deutschland Vor mehr als 30 Jahren besuchten Charles und Diana Bonn

Wenn der britische König Charles III. an diesem Mittwochnachmittag seinen dreitägigen Staatsbesuch in Deutschland beginnt, wird sich mancher alteingesessene Bonner an das Jahr 1987 erinnern. Dann nämlich reiste Charles im Rahmen einer größeren Deutschlandtour nach Bonn. Die Ereignisse heute und damals weisen Parallelen auf, unterscheiden sich aber in einigen wesentlichen Details: An der Seite von Charles steht diesmal seine Frau Camilla, damals die 26-jährige Prinzessin Diana. Und vor allem ist Charles nun frischgebackener König nach dem Tod seiner Mutter Elizabeth – damals liegt der Thron für ihn noch in weiter Ferne.