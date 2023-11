Staatsbesuch in Bonn Steinmeier empfängt finnischen Amtskollegen in der Villa Hammerschmidt

Der rote Teppich lag perfekt, der Laubbläser hatte die letzten bunten Blätter aus dem Park der Villa Hammerschmidt entfernt und Regenwolken waren auch nicht in Sicht. Der erste Staatsbesuch in Bonn seit 24 Jahren konnte am frühen Mittwochnachmittag beginnen. Anlass für den zweitägigen Besuch ist die 50. Wiederkehr der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Finnland im Jahre 1973, wie das Bundespräsidialamt im Vorfeld des Besuchs mitteilte.