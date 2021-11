Streit um Regenbogenfahne : Staatsschutz der Bonner Polizei ermittelt nach Körperverletzung

Bonn Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung und Volksverhetzung aufgenommen. Zwei junge Männer sollen sich am Donnerstagmorgen volksverhetzend über eine Regenbogenfahne geäußert und einen 35-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben.

Der Staatsschutz der Bonner Polizei hat am Donnerstag die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Volksverhetzung aufgenommen. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, sollen sich gegen 8.15 Uhr zwei junge Männer an der Ecke Bornheimer Straße/Berliner Platz hasserfüllt und volksverhetzend über eine Regenbogenfahne geäußert haben, die an einer Gastwirtschaft hing. Einer der Männer soll einen 35-Jährigen, der die Unbekannten zur Rede stellte, ins Gesicht geschlagen haben.