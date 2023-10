Farbschmierereien in der Altstadt Staatsschutz ermittelt nach antisemitischen Graffiti am Bonner Stadthaus

Seit Freitagmorgen liegen der Bonner Polizei mehrere Anzeigen vor zu Graffiti-Symbolen, auf denen der Davidstern und das Wort Nazi zu sehen sind. Wie Polizeisprecher Michael Beyer auf Nachfrage sagte, seien die stets gleichen Zeichen an verschiedenen Stellen gemeldet worden: vier am Stadthaus, eines vor dem Rewe-Supermarkt in der Heerstraße und ein weiteres am Aldi in der Kölnstraße. Mittlerweile sind offenbar alle unkenntlich gemacht, wie eine Recherche vor Ort ergab. Markus Schmitz aus dem Bonner Presseamt teilte mit, dass städtische Mitarbeiter das Stadthaus inspiziert und alle Symbole übermalt haben. An diesem Samstag werde sie eine Fachfirma gänzlich entfernen.