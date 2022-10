Mehr Platz für Busse und Fahrräder : Stadt beginnt mit neuer Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring

Bonn Radfahrer und Busse bekommen mehr Platz auf dem Hermann-Wandersleb-Ring. Die Stadt Bonn richtet dort bis Ende Oktober jeweils eine Umweltspur stadtein- und -auswärts ein.

Die Umweltspur auf dem Hermann-Wandersleb-Ring zwischen Endenich und Duisdorf nimmt Gestalt an. Die Stadt hat am Dienstag damit begonnen, die neuen Fahrbahnmarkierungen in Richtung Duisdorf vorzubereiten. Bis Ende Oktober sollen sie nach und nach, auch auf der entgegengesetzten Fahrspur, fertiggestellt werden. Größere Staus blieben am Dienstag aus, schon am frühen Nachmittag waren die Arbeiten, zu denen eine dünne Orientierungslinie und provisorische Schildern gehörten, abgeschlossen. Am Mittwoch wird es voraussichtlich die ersten Markierungen geben.