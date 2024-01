Fachbüro beobachtet Population seit März Stadt arbeitet an Bilanz zur Nutria-Jagd in der Bonner Rheinaue

Wie überall in Deutschland breiten sich in Bonn die Nutrias aus. Dass die aus Südamerika eingeschleppte Tierart ökologisch ein Problem darstellt, ist bekannt. In Bonn sorgt sich die Stadt besonders um den frisch sanierten Rheinauensee. Seit März 2023 beobachten von der Kommune beauftragte Fachleute, wie sich die Population entwickelt, die die Stadt durch ein Fütterungsverbot und Jagd eindämmen will. Die Ergebnisse wollen die Bonner Linken nun sehen.