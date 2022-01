Schutz vor Ansteckung mit Corona : Stadt Bonn baut erste Luftfilter an Kitas und Schulen ein

Anders als in Bonn sind an Schulen etwa in Oldenburg schon lange Luftfiltergeräte im Einsatz. Foto: DPA Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Bonn Die Stadt Bonn baut ab Montag die ersten 42 Luftreinigungsgeräte in zwei Kitas und zwei Schulen ein. Bis Ende Februar sollen auch die anderen Schulen auf der Liste folgen, wo nicht ausreichend gelüftet werden kann.

Zum Einsatz kommen diese ersten Geräte in den Kitas Kita Waldenburger Ring sowie Annaberger Straße und in der Königin-Juliana-Schule sowie Derletalschule, erfuhr der Ausschuss. Insgesamt hat die Stadt Bonn 165 Luftreinigungsgeräte geordert. Sie sollen laut einer Pressemitteilung der Stadt von Freitag in den nächsten Tagen auch in der Schule am Hügel (früher Rheinschule), Kettelerschule, Gotenschule, Beethovenschule, Robert-Koch-Schule, Gemeinschaftsgrundschule Heiderhof, Freiherr-vom-Stein-Realschule, Tannenbusch-Gymnasium, Katholische Hauptschule St. Hedwig, Carl-von-Ossietzky-Gymnasium, Clara-Schumann-Gymnasium, Beethoven-Gymnasium und Heinrich-Hertz-Berufskolleg aufgestellt werden. „Nach heutiger Planung sollen bis Mitte Februar die Luftfiltergeräte in Betrieb sein“, so die Stadt.