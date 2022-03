Arbeiten am Koblenzer Tor : Stadt Bonn bessert nach massiven Staus bei Umleitung nach

Auf der Adenauerallee stauten sich die Autos. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Lage rund ums Koblenzer Tor hat sich offenbar wieder entspannt. Nach teils massiven Staus in der Innenstadt hat die Verwaltung bei der Umleitung nachgebessert.

Während in der vorigen Woche nach der Sperrung eines Teils der Adenauerallee (B 9) in Richtung Norden wegen Bauarbeiten am westlich gelegenen Torbogen des Koblenzer Tors sich der Verkehr in der City massiv staute, hat sich die Lage offensichtlich wieder entspannt: Die Stadt Bonn hat zum Wochenbeginn einige Änderungen bei der Ausweisung der Umleitungsstrecke vorgenommen, die offensichtlich Wirkung zeigen.

Gesperrt ist die Adenauerallee zwischen Zweiter Fährgasse und Koblenzer Tor in Richtung Norden – für Anlieger der Adenauerallee sowie der Stockenstraße samt Parkgaragen ist die Zufahrt frei. Die Umleitungsstrecke führt ab Zweiter Fährgasse über das Rheinufer zur Rheingasse, von wo aus die Weiterfahrt Richtung Norden und Kennedybrücke möglich ist. In Gegenrichtung werden die Autofahrer durch den östlich gelegenen Torbogen geführt. Für Radfahrer ist der Fußweg zum östlichen Torbogen in Richtung Innenstadt freigegeben, sodass sie nicht von der Sperrung betroffen sind.